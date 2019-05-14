Мужчину на Буковине засыпало землей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Мужчину во время земельных работ в селе на Буковине засыпало грунтом, его вытащили местные жители. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС Украины в Черновицкой области.
Несчастный случай, в результате которого пострадал 49-летний местный житель, произошел в селе Форосна Новоселицкого района 13 мая.
"Во время проведения земляных работ мужчина спустился в траншею для прокладки сточных труб и попал под слой грунта, который обвалился", - указали спасатели.
Очевидцы позвонили на "101" и вызвали на помощь спасателей. До прибытия пожарно-спасательных подразделений жители села самостоятельно вытащили мужчину из-под грунта. Спасатели, прибывшие на место происшествия, помогли перенести пострадавшего в карету скорой медицинской помощи. Далее мужчину направили в Новоселицкую центральную клиническую больницу.
В результате происшествия он получил вывих правого коленного сустава. От госпитализации пострадавший отказался.
Напомним, в Ивано-Франковской области мужчину засыпало землей.