Чоловік вирішив скупатися у Дніпрі і отримав переохолодження

"13 травня водолази столичного ДСНС врятували чоловіка, який під час купання не розрахував свої сили та не міг самостійно дістатись до берега", - вказали у відомстві.

Подія сталася вранці біля Дарницького моста. Рятувальники, прибувши на виклик, доправили чоловіка до берега та передали працівникам медичної допомоги, після чого врятованого було госпіталізовано з переохолодженням до медичного закладу.

У ДСНС зауважили, що лише з початку травня (а станом на сьогодні, це всього лише два тижні), - вода забрала життя вже 32 людей.

Нагадаємо, на Миколаївщині знайшли тіло чоловіка, зниклого під час купання в річці.