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Чоловік вирішив скупатися у Дніпрі і отримав переохолодження

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. У Києві врятовано чоловіка, який вирішив скупатись біля столичного Дарницького моста, його госпіталізували з переохолодженням. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Чоловік вирішив скупатися у Дніпрі і отримав переохолодження

"13 травня водолази столичного ДСНС врятували чоловіка, який під час купання не розрахував свої сили та не міг самостійно дістатись до берега", - вказали у відомстві.

Подія сталася вранці біля Дарницького моста. Рятувальники, прибувши на виклик, доправили чоловіка до берега та передали працівникам медичної допомоги, після чого врятованого було госпіталізовано з переохолодженням до медичного закладу.

У ДСНС зауважили, що лише з початку травня (а станом на сьогодні, це всього лише два тижні), - вода забрала життя вже 32 людей.

Нагадаємо, на Миколаївщині знайшли тіло чоловіка, зниклого під час купання в річці.

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