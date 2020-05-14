Чоловік вирішив скупатися у Дніпрі і отримав переохолодження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Києві врятовано чоловіка, який вирішив скупатись біля столичного Дарницького моста, його госпіталізували з переохолодженням. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"13 травня водолази столичного ДСНС врятували чоловіка, який під час купання не розрахував свої сили та не міг самостійно дістатись до берега", - вказали у відомстві.
Подія сталася вранці біля Дарницького моста. Рятувальники, прибувши на виклик, доправили чоловіка до берега та передали працівникам медичної допомоги, після чого врятованого було госпіталізовано з переохолодженням до медичного закладу.
У ДСНС зауважили, що лише з початку травня (а станом на сьогодні, це всього лише два тижні), - вода забрала життя вже 32 людей.
Нагадаємо, на Миколаївщині знайшли тіло чоловіка, зниклого під час купання в річці.