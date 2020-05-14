Мужчина решил искупаться в Днепре и получил переохлаждение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Киеве спасен мужчина, который решил искупаться возле столичного Дарницкого моста, его госпитализировали с переохлаждением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"13 мая водолазы столичного ГСЧС спасли мужчину, который во время купания не рассчитал свои силы и не мог самостоятельно добраться до берега", - указали в ведомстве.
Происшествие произошло утром возле Дарницкого моста. Спасатели, прибывшие на вызов, доставили мужчину на берег и передали работникам медицинской помощи, после чего спасенного госпитализировали с переохлаждением в медицинское учреждение.
В ГСЧС отметили, что только с начала мая (а на сегодня, это всего лишь две недели), - вода унесла жизни уже 32 человек.
Напомним, в Николаевской области нашли тело мужчины, пропавшего во время купания в реке.