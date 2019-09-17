Чоловік скоїв ДТП і утік, лишивши двох дітей у розбитій машині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 вересня. УНН. Сьогодні, 17 вересня, близько 8:00, в Олександрії на Кіровоградщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі "ВАЗ 2105" та Honda. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в прес-службі ГУ НП в області.
За словами речниці обласної поліції Віталіни Бевзенко, водій ВАЗу не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечну швидкість та в’їхав у іномарку на проспектіу Соборному.
Після цього порушник з місця пригоди втік, лишивши в машині двох неповнолітніх 2007 і 2011 років народження, які не є його дітьми. У хлопчика і дівчинки серйозних травм при огляді не зафіксували.
Водія виявили неподалік місця ДТП. Нині відносно нього складають адміністративні матеріали. Чоловікові загрожує штраф.
Нагадаємо, на Львівщині чоловік через незначну ДТП влаштував стрілянину.