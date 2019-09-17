Мужчина совершил ДТП и сбежал, оставив двух детей в разбитой машине
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 сентября. УНН. Сегодня, 17 сентября, около 8:00, в Александрии Кировоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием "ВАЗ 2105" и Honda. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе ГУНП в области.
По словам пресс-секретаря областной полиции Виталины Бевзенко, водитель ВАЗа не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость и въехал в иномарку на проспектиу Соборной.
После этого нарушитель с места происшествия скрылся, оставив в машине двух несовершеннолетних 2007 и 2011 годов рождения, которые не являются его детьми. У мальчика и девочки серьезных травм при осмотре не зафиксировали.
Водителя обнаружили неподалеку от места ДТП. Сейчас в отношении него составляют административные материалы. Мужчине грозит штраф.
Напомним, во Львовской области мужчина из-за незначительного ДТП устроил стрельбу.