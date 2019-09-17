Мужчина совершил ДТП и сбежал, оставив двух детей в разбитой машине

По словам пресс-секретаря областной полиции Виталины Бевзенко, водитель ВАЗа не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость и въехал в иномарку на проспектиу Соборной.

После этого нарушитель с места происшествия скрылся, оставив в машине двух несовершеннолетних 2007 и 2011 годов рождения, которые не являются его детьми. У мальчика и девочки серьезных травм при осмотре не зафиксировали.

Водителя обнаружили неподалеку от места ДТП. Сейчас в отношении него составляют административные материалы. Мужчине грозит штраф.

Напомним, во Львовской области мужчина из-за незначительного ДТП устроил стрельбу.