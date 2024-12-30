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Чоловік побив охоронця супермаркету через зауваження про чергу до каси

Чоловік побив охоронця супермаркету через зауваження про чергу до каси

Київ • УНН

 • 21940 перегляди

24-річний чоловік побив охоронця супермаркету через зауваження про чергу до каси. Потерпілий отримав тяжкі травми голови, а нападника, який раніше вже мав судимість, затримали.

В Одеській області чоловіка запідозрили у тому, що він спровокував сварку в супермаркеті з охоронцем і розбив йому голову, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

Про подію, що сталася в одній із крамниць у місті Ізмаїл, повідомила касирка. На місці поліцейські встановили, що "один із відвідувачів, намагаючись пройти без черги до каси, почав сваритися з охоронцем, який зробив йому зауваження". "В ході суперечки громадянин вдарив працівника магазину кулаком в обличчя, від чого той впав і знепритомнів", - повідомили у поліції.

54-річному потерпілому, як вказано, викликали "швидку". Медики доправили його до лікарні, де діагностували йому закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та переломи кількох кісток черепа. За висновком судово-медичної експертизи, отримані чоловіком тілесні ушкодження належать до категорії тяжких.

"Зловмисник з місця події втік, але поліцейські оперативно встановили його і за годину розшукали в іншому кінці міста. Ним виявився 24-річний житель Саф'янівської громади, який вже потрапляв в поле зору правоохоронців. Минулого року він був засуджений за спричинення легких тілесних ушкоджень односельцю та поніс покарання у вигляді штрафу", - розповіли у поліції.

Нині фігуранту повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Згідно з санкцією ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років. За рішенням суду на час слідства підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 

Чоловік влаштував стрілянину на роботі колишньої26.12.24, 09:30 • 18640 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
ukrainaУкраїна
odesaОдеса

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