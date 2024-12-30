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Мужчина избил охранника супермаркета из-за замечания об очереди в кассу

Мужчина избил охранника супермаркета из-за замечания об очереди в кассу

Киев  •  УНН

 • 12115 просмотра

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24-летний мужчина избил охранника супермаркета из-за замечания об очереди в кассу. Пострадавший получил тяжелые травмы головы, а нападавшего, который ранее уже имел судимость, задержали.

В Одесской области мужчину заподозрили в том, что он спровоцировал ссору в супермаркете с охранником и разбил ему голову, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

О происшествии, которое произошло в одном из магазинов в городе Измаил, сообщила кассирша. На месте полицейские установили, что "один из посетителей, пытаясь пройти без очереди в кассу, начал ссориться с охранником, который сделал ему замечание". "В ходе спора гражданин ударил работника магазина кулаком в лицо, от чего тот упал и потерял сознание", - сообщили в полиции.

54-летнему пострадавшему, как указано, вызвали "скорую". Медики доставили его в больницу, где диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и переломы нескольких костей черепа. По заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные мужчиной телесные повреждения относятся к категории тяжких.

"Злоумышленник с места происшествия скрылся, но полицейские оперативно установили его и через час разыскали в другом конце города. Им оказался 24-летний житель Сафьяновской громады, который уже попадал в поле зрения правоохранителей. В прошлом году он был осужден за причинение легких телесных повреждений односельчанину и понес наказание в виде штрафа", - рассказали в полиции.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, опасном для жизни в момент причинения. Согласно санкции ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, это преступление наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. По решению суда на время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 

Мужчина устроил стрельбу на работе бывшей26 дек. 2024, 07:30 • 13622 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
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