Чоловік перевозив зброю на наркотики на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 березня. УНН. В автомобілі, яким керував житель області, поліцейські виявили наркотичні засоби та предмети, схожі на травматичну зброю і набої. Про це поінформували в ГУ НП в області, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, у місті Світловодськ групою реагування патрульної поліції був зупинений автомобіль, яким місцевий мешканець керував за дорученням.
Під час перевірки документів на авто з’ясувалося, що транспортний засіб знаходиться на території України з порушенням митних правил. Крім того, водій перевозив заборонені речовини.
Під час огляду салону автомобіля поліцейські під сидінням виявили предмет, схожий на пістолет для відстрілу гумових куль Форт 17Р та 14 набоїв до нього, а також паперовий згорток із речовиною зеленого кольору, поліетиленовий пакетик із кристалічною речовиною та коробку з-під сірників із насінням рослини, схожої на коноплю. Вилучене направлено на експертизу.
Попередньо встановлено, що житель міста керував автівкою за дорученням, а її власник — громадянин іншої держави. За поясненням чоловіка, пістолет зберігав для самозахисту. Поліцейські з’ясовують, чи мав він відповідний дозвіл на травматичну зброю та з якою метою перевозив наркотичні речовини.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Чоловіку може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.
Нагадаємо, у раніше судимого за наркозлочини чоловіка поліцейські виявили близько кілограма коноплі, яку він зберігав у будинку та у вуликах на території домоволодіння в одному з сіл Петрівського району.