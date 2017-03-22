Мужчина перевозил оружие и наркотики в Кировоградской области

Согласно информации, в городе Светловодск группой реагирования патрульной полиции был остановлен автомобиль, которым местный житель управлял по доверенности.

Во время проверки документов на авто выяснилось, что транспортное средство находится на территории Украины с нарушением таможенных правил. Кроме того, водитель перевозил запрещенные вещества.

При осмотре салона автомобиля полицейские под сиденьем обнаружили предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль Форт 17Р и 14 патронов к нему, а также бумажный сверток с веществом зеленого цвета, полиэтиленовый пакетик с кристаллическим веществом и коробку из-под спичек с семенами растения, похожей на коноплю. Изъятое направлено на экспертизу.

Предварительно установлено, что житель города руководил автомобилем по доверенности, а ее владелец - гражданин другого государства. По объяснению мужчины, пистолет сохранял для самозащиты. Полицейские выясняют, имел ли он соответствующее разрешение на травматическое оружие и с какой целью перевозил наркотические вещества.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, у ранее судимого за наркопреступления мужчины полицейские обнаружили около килограмма конопли, которую он хранил в доме и в ульях на территории домовладения в одном из сел Петровского района.