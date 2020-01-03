Чоловік отримав тяжкі опіки через вибух на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Перечині на Закарпатті внаслідок вибуху газоповітряної суміші в літній кухні травмувався 27-річний житель. Про це УНН повідомили у пресслужбі управління ДСНС України у Закарпатській області.
Повідомлення про вибух газоповітряної суміші з подальшим загоранням господарської будівлі на вулиці Першотравнева у Перечині рятувальники отримали 2 січня о 9:07. О 9:30 пожежу на площі близько 30 кв. м вдалося локалізувати, й о 10:00 повністю ліквідувати.
"На пожежі отримав термічні опіки І-ІІІ ступеню важкості голови, шиї та спини, 30% площі тіла 27-річний онук власниці помешкання. Його було госпіталізовано до опікового відділення обласної клінічної лікарні", - йдеться у повідомленні.
Обставини цього випадку та завдану матеріальну шкоду з’ясовують правоохоронні органи. Вогнем знищено надвірну споруду та майно, що було всередині.
Нагадаємо, на Одещині спалахнув балон з газом, є постраждалі.