Мужчина получил тяжелые ожоги из-за взрыва на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Перечине на Закарпатье в результате взрыва газовоздушной смеси в летней кухне травмировался 27-летний житель. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления ГСЧС Украины в Закарпатской области.
Сообщение о взрыве газовоздушной смеси с последующим возгоранием хозяйственной постройки на улице Первомайская в Перечине спасатели получили 2 января в 9:07. В 9:30 пожар на площади около 30 кв. м удалось локализовать, и в 10:00 полностью ликвидировать.
"На пожаре получил термические ожоги I-III степени тяжести головы, шеи и спины, 30% площади тела 27-летний внук хозяйки дома. Он был госпитализирован в ожоговое отделение областной клинической больницы", - говорится в сообщении.
Обстоятельства этого случая и причиненный материальный ущерб выясняют правоохранительные органы. Огнем уничтожено наружную постройку и имущество, что было внутри.
Напомним, в Одесской области вспыхнул баллон с газом, есть пострадавшие.