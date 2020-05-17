Чоловік намагався провезти з Польщі в Україну три пароплани
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Сьогодні у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Рава-Руська” прикордонники виявили три спортивні параплани, передає УНН із посиланням на повідомлення Держприкордонслужби.
Як повідомили прикордонники, на в’їзд в Україну чоловік прибув вантажівкою “Даф”.
“Водій помітно нервувався, тому співробітники Держприкордонслужби вирішили поглиблено оглянути його транспортний засіб. Згодом, під час спільної з митниками перевірки спального приміщення авта, прикордонники виявили три добре упаковані спортивні параплани. Документів на перевезення через державний кордон цього товару чоловік не мав”, — йдеться у повідомленні.
Товар вилучено та передано компетентним органам.
Нагадаємо, іноземець намагався контрабандою провезти до України пиво та підкупити прикордонника.