Мужчина пытался провезти из Польши в Украину три параплана

Как сообщили пограничники, на въезд в Украину мужчина прибыл грузовиком "Даф".

"Водитель заметно нервничал, поэтому сотрудники Госпогранслужбы решили углубленно осмотреть его транспортное средство. Впоследствии, во время совместной с таможенниками проверки спального помещения автомобиля пограничники обнаружили три хорошо упакованные спортивные параплана. Документов на перевозку через государственную границу этого товара мужчина не имел", - говорится в сообщении.

Товар изъят и передан компетентным органам.

Напомним, иностранец пытался контрабандой провезти в Украину пиво и подкупить пограничника.