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Чоловік намагався провезти в Україну колекцію старовинних банкнот

Чоловік намагався провезти в Україну колекцію старовинних банкнот

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. У пункті пропуску "Устилуг", що на українсько-польському кордоні, прикордонники Львівського загону виявили партію старовинних монет та банкнот. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.

"Товар знайшли в автомобілі Renault, за кермом якого їхав 57-річний житель Запоріжжя. Під час спільного огляду прикордонниками Львівського загону та працівниками митниці в багажному відділенні автівки знайдено 15 монет та 70 банкнот, серед яких були монети та банкноти часів Царської Росії, СРСР та інші. Усі виявлені предмети знаходилися у посилках, які чоловік перевозив із Польщі", - йдеться у повідомленні.

Колекцію вилучили та передали на експертизу для встановлення культурної та історичної цінності.

Як повідомляв УНН, з України намагалися вивезти колекцію старовинних монет.

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