Чоловік намагався провезти в Україну колекцію старовинних банкнот
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У пункті пропуску "Устилуг", що на українсько-польському кордоні, прикордонники Львівського загону виявили партію старовинних монет та банкнот. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.
"Товар знайшли в автомобілі Renault, за кермом якого їхав 57-річний житель Запоріжжя. Під час спільного огляду прикордонниками Львівського загону та працівниками митниці в багажному відділенні автівки знайдено 15 монет та 70 банкнот, серед яких були монети та банкноти часів Царської Росії, СРСР та інші. Усі виявлені предмети знаходилися у посилках, які чоловік перевозив із Польщі", - йдеться у повідомленні.
Колекцію вилучили та передали на експертизу для встановлення культурної та історичної цінності.
Як повідомляв УНН, з України намагалися вивезти колекцію старовинних монет.