Мужчина пытался провезти в Украину коллекцию старинных банкнот
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В пункте пропуска "Устилуг" на украинском-польской границе, пограничники Львовского отряда обнаружили партию старинных монет и банкнот. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Товар нашли в автомобиле Renault, за рулем которого ехал 57-летний житель Запорожья. Во время общего осмотра пограничниками Львовского отряда и работниками таможни в багажном отделении автомобиля найдено 15 монет и 70 банкнот, среди которых были монеты и банкноты времен Царской России, СССР и др. Все обнаруженные предметы находились в посылках, которые мужчина перевозил из Польши", - говорится в сообщении.
Коллекцию изъяли и передали на экспертизу для установления культурной и исторической ценности.
Как сообщал УНН, из Украины пытались вывезти коллекцию старинных монет.