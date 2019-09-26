Чоловік на Херсонщині погрожував зброєю співробітникам ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Підозрюваний у військовому злочині чоловік на Херсонщині погрожував зброєю співробітникам Державного бюро розслідувань. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Херсонській області.
Подія сталася напередодні ввечері в місті Каховка.
"Представники Державного бюро розслідувань повідомили в поліцію, що під час проведення ними слідчих дій місцевий житель, який підозрюється у вчиненні військового злочину, став погрожувати правоохоронцям застосуванням зброї", - вказали у поліції.
На території міста була введена в дію поліцейська операція "Грім". На місце події виїхали керівництво поліції області, районного відділу та бійці КОРД і інших спецпідрозділів.
"В ході проведення злагоджених та професійних дій поліцейських зловмисник був знешкоджений. Наразі він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Ніхто із громадян не постраждав", - зазначили у поліції.
За фактом погроз працівникам правоохоронного органу відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 ККУ.
Нагадаємо, на подвір'ї на Херсонщині стався вибух.