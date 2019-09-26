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Мужчина в Херсонской области угрожал оружием сотрудникам ГБР

Киев • УНН

 • 12475 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Подозреваемый в военном преступлении мужчина в Херсонской области угрожал оружием сотрудникам Государственного бюро расследований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Херсонской области.

Мужчина в Херсонской области угрожал оружием сотрудникам ГБР

Происшествие произошло накануне вечером в городе Каховка.

"Представители Государственного бюро расследований сообщили в полицию, что во время проведения ими следственных действий местный житель, который подозревается в совершении военного преступления, стал угрожать правоохранителям применением оружия", - указали в полиции.

На территории города была введена в действие полицейская операция "Гром". На место происшествия выехали руководство полиции области, районного отдела и бойцы КОРД и других спецподразделений.

"В ходе проведения согласованных и профессиональных действий полицейских злоумышленник был обезврежен. Сейчас он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Никто из граждан не пострадал", - отметили в полиции.

По факту угроз сотрудникам правоохранительного органа открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК Украины.

Напомним, во дворе в Херсонской области произошел взрыв.

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