Чоловік на гірничозбагачувальному комбінаті травмувався, випавши з вантажівки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Працівник на гірничозбагачувальному комбінаті на Полтавщині отримав перелом через падіння з вантажівки з висоти 2 м. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.
"8 вересня до міської клінічної лікарні міста Горішні Плавні з попереднім діагнозом: закритий перелом шийки лівого плеча зі зміщенням госпіталізований громадянин Ш. 1981 року народження, місцевий мешканець. Чоловік травмувався внаслідок падіння з вантажівки з висоти 2 м, виконуючи трудові обов’язки на ПрАТ "Полтавський гірничозбагачувальний комбінат", - повідомили в управлінні.
Як зазначається, стан здоров’я потерпілого – середньої тяжкості.
Нагадаємо, чоловік на Чернігівщині не втримався за кермом мотоблока з причепом, впав на землю і помер.