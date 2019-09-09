Мужчина на горно-обогатительном комбинате травмировался, выпав из грузовика
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Работник на горно-обогатительном комбинате в Полтавской области получил перелом из-за падения с грузовика с высоты 2 м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.
"8 сентября в городскую клиническую больницу города Горишние Плавни с предварительным диагнозом: закрытый перелом шейки левого плеча со смещением госпитализирован гражданин Ш. 1981 года рождения, местный житель. Мужчина получил травму в результате падения с грузовика с высоты 2 м, выполняя трудовые обязанности на ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", - сообщили в управлении.
Как отмечается, состояние здоровья пострадавшего - средней тяжести.
Напомним, мужчина в Черниговской области не удержался за рулем мотоблока с прицепом, упал на землю и умер.