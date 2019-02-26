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Чоловік на авто наїхав на агітаційний намет кандидата у президенти

Чоловік на авто наїхав на агітаційний намет кандидата у президенти

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Черкаській області чоловік автомобілем наїхав на металевий каркас агітаційного намету одного із кандидатів у президенти України. Про це повідомив сектор комунікації обласного управління поліції, передає УНН.

За даними поліції, подія сталася в одному із сіл Катеринопільського району.

"До поліції надійшло повідомлення, що на території Катеринопільського району чоловік, керуючи автомобілем, здійснив наїзд на агітаційний намет одного з кандидатів у президенти України. Внаслідок навмисного наїзду ніхто не постраждав, проте було пошкоджено металевий каркас намету та перевернуто стіл з агітаційною літературою. Чоловік з місця події зник", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановила особу, причетну до правопорушення.

"Ним виявився місцевий житель. Місцезнаходження чоловіка встановлено та запрошено до поліції для встановлення всіх обставин події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - додали у ГУНП.

У поліції додали, що з початку виборчого процесу у Черкаській області було зафіксовано 97 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. По 10 фактам складені адмінматеріали, які направлені для розгляду до суду, а також розслідується 10 кримінальних проваджень, відкритих за статтями 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму), 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та 296 (Хуліганство) КК України.

Нагадаємо, з початку кампанії поліція відкрила 96 кримінальних проваджень, пов'язаних з виборчим процесом.

Як повідомляв УНН, у Сумах співробітники поліції без законних підстав опечатали офіс політичної партії, а крім того одягли наручники та доставили до відділку поліції двох осіб, які там перебували. За фактом перевищення влади та службових повноважень працівниками поліції розпочато кримінальне провадження.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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