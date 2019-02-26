Мужчина на авто наехал на агитационную палатку кандидата в президенты
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Черкасской области мужчина навтомобилем совершил наезд на металлический каркас агитационной палатки одного из кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщил сектор коммуникации областного управления полиции, передает УНН.
По данным полиции, инцидент произошел в одном из сел Катеринопольского района.
"В полицию поступило сообщение, что на территории Катеринопольского района мужчина, управляя автомобилем, совершил наезд на агитационную палатку одного из кандидатов в президенты Украины. Вследствие умышленного наезда никто не пострадал, однако были повреждены металлический каркас палатки и перевернуто стол с агитационной литературой. Мужчина с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили лицо, причастное к правонарушению.
"Им оказался местный житель. Местонахождение мужчины установлено и приглашено в полицию для установления всех обстоятельств происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - добавили в ГУНП.
В полиции добавили, что с начала избирательного процесса в Черкасской области было зафиксировано 97 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. По 10 фактам составлены админматериалы, которые направлены для рассмотрения в суд, а также расследуется 10 уголовных производств, открытых по статьям 160 (Подкуп избирателя, участника референдума), 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 296 (хулиганство) УК Украины.
Напомним, с начала кампании полиция открыла 96 уголовных производств, связанных с избирательным процессом.
Как сообщал УНН, в Сумах сотрудники полиции без законных оснований опечатали офис политической партии, а кроме того надели наручники и доставили в отделение полиции двух человек, которые там находились. По факту превышения власти и служебных полномочий работниками полиции начато уголовное производство.