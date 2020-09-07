Чоловік конем намагався переправити з Росії до України контабанду тютюну для кальяну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. На кордоні з РФ затримали чоловіка, який намагався незаконно на коні перевезти до України сім картонних коробок з тютюном для кальяну. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
“Близько шостої ранку, прикордонний наряд відділу „Золочів“, виявив рух від державного кордону в тил України, неподалік населеного пункту Окоп. Одна особа вела коня, на спині якого були прилаштовані металеві клітки з вантажем. Законну вимогу прикордонників зупинитися правопорушник проігнорував та вдався до втечі. Під час переслідування, правоохоронці вимушені були зробити попереджувальний постріл з автомата, після чого порушника затримали”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що документів при собі перемитник не мав, але сказав, що він громадянин України та незаконно переміщував з Росії сім картонних коробок з тютюном для кальяну.
Особу буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 202 “Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду-виїзду” також стосовно чоловіка склали адміністративні матеріали за ст. 204-1 “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України” і ст. 185-10 “Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону” рішення за якими прийміть суд.
“Товар, вартість якого оцінена в понад 105 тисяч гривень, передали представникам митниці”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, на Сумщині СБУ завадила контрабанді ліків і тютюну з Росії на 7 мільйонів гривень.