На Сумщині зупинили контрабанду ліків та тютюну з РФ на 7 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. На Сумщині СБУ завадила контрабанді ліків і тютюну з Росії на 7 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
“Контрабанду несертифікованих ліків і тютюнових підакцизних товарів із РФ на мільйони гривень блокували співробітники Служби безпеки України у Сумській області”, — йдеться у повідомленні.
Згідно даних досудового слідства, незаконні поставки організували мешканці одного з прикордонних населених пунктів разом зі спільниками-росіянами. "Ліки російського виробництва, які не пройшли сертифікацію в нашій країні та ефективність яких не доведена, і тютюнові вироби відомих брендів зловмисники переправляли поза встановленими пунктами пропуску через державний кордон. Потім нелегальний товар контрабандисти постачали поштою постійним клієнтам по всій території України", - йдеться у повідомленні.
“Напередодні одного із контрабандистів, громадянина Росії, правоохоронці затримали у Великописарівскому районі під час переміщення чергової партії медпрепаратів і тютюнових сумішей на майже 7 мільйонів гривень. Наразі іноземець перебуває в ізоляторі тимчасового тримання”, — повідомили у пресцентрі.
Наразі триває досудове слідство для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших учасників контрабандної схеми.
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