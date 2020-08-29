В Сумской области остановили контрабанду лекарств и табака из РФ на 7 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. На Сумщине СБУ помешала контрабанде лекарств и табака из России на 7 млнгривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
“Контрабанда несертифицированных лекарств и табачных подакцизных товаров из РФ на миллионы гривен блокировали сотрудники Службы безопасности Украины в Сумской области”, — говорится в сообщении.
Согласно данным предварительного следствия, незаконные поставки организовали жители одного из пограничных населенных пунктов вместе с сообщниками-россиянами. “Лекарства российского производства, которые не прошли сертификацию в нашей стране и эффективность которых не доказана, и табачные изделия известных брендов злоумышленники переправляли вне установленных пунктов пропуска через государственную границу. Затем нелегальный товар контрабандисты поставляли по почте постоянным клиентам по всей территории Украины”, — говорится в сообщении.
“Накануне одного из контрабандистов, гражданина России, правоохранители задержали в Великописаривском районе во время перемещения очередной партии медпрепаратов и табачных смесей почти на 7 млн гривен. Сейчас иностранец находится в изоляторе временного содержания”, — сообщили в пресс-центре.
Сейчас продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других участников контрабандной схемы.
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