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Мужчина конем пытался переправить из России в Украину контабанду табака для кальяна

Киев • УНН

 • 15218 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. На границе с РФ задержали мужчину, который пытался незаконно на коне перевезти в Украину семь картонных коробок с табаком для кальяна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Мужчина конем пытался переправить из России в Украину контабанду табака для кальяна

“Около шести утра, пограничный наряд отдела „Золочев“, обнаружил движение от государственной границы в тыл Украины, недалеко от населенного пункта Окоп. Один человек вел лошадь, на спине которой были пристроены металлические клетки с грузом. Законное требование пограничников остановиться правонарушитель проигнорировал и обратился в бегство. Во время преследования, правоохранители вынуждены были сделать предупредительный выстрел из автомата, после чего нарушителя задержали”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что документов при себе контрабандист не имел, но сказал, что он гражданин Украины и незаконно перемещал из России семь картонных коробок с табаком для кальяна.

Лицо будет привлечено к административной ответственности по ст. 202 “Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда” также в отношении мужчины составили административные материалы по ст. 204-1 “Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины” и ст. 185-10 “Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы” решение по которым будет принимать суд.

“Товар, стоимость которого оценена в более 105 тыс. гривен, передали представителям таможни”, — добавляется в сообщении.

Напомним, в Сумской области СБУ помешала контрабанде лекарств и табака из России на 7 млн гривен.

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