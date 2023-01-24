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"Чого в біса чекає Захід?": Джонсон закликав країни активізувати зусилля щодо озброєння України

Київ • УНН

 • 1016491 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй статті для Daily Mail закликав західні країни активізувати зусилля щодо озброєння України, передає УНН.

"Чого в біса чекає Захід?": Джонсон закликав країни активізувати зусилля щодо озброєння України

Цитата

"Ходімо зі мною в охристу багнюку церковного подвір’я в Бучі, повз прострелену церкву святого Андрія. Встаньте над могилами деяких із 416 жителів цього міста – дев’ятеро з них діти – яких розстріляли росіяни, намагаючись налякати решту. Подивіться на фотографії їхніх трупів, із зав’язаними за спинами руками, залишеними на вулиці гнити чи на з’їдання собаками...

Спробуйте зустрітися з благальними очима людей, які витягли з-під завалів 162 трупи та шукали 28, чиї останки так і не були знайдені. Подивіться на тих хоробрих українців і дайте мені відповідь на запитання: чого ми в біса чекаємо?" - написав Джонсон.

Деталі

Він попередив, що росія планує новий "контрударний" наступ, який потрібно попередити, "подвоюючи, чи потроюючи" допомогу Києву. Джонсон закликав надати Україні артилерію великої дальності, літаки, бронемашини та танки, щоб утримати деокуповані території та звільнити нові.

"Українцям потрібні сотні танків, і вони повинні отримати їх від американців, німців, поляків і багатьох інших. Де західному світу зараз потрібно розмістити ці танки? Для охорони Північного Рейну-Вестфалії? Захисту Теннессі? Переміщення селами Вілтширу?" - написав колишній прем'єр.

Нагадаємо

Борис Джонсон у статті для британського видання Daily Mail також закликав прийняти Україну до НАТО. Він спростував побоювання деяких західних політиків щодо того, що вступ країни до Альянсу може викликати ескалацію конфлікту.

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