"Чего, черт возьми, ждет Запад?": Джонсон призвал страны активизировать усилия по вооружению Украины

Цитата

"Пойдемте со мной в охристую грязь церковного двора в Буче, мимо простреленной церкви святого Андрея. Встаньте над могилами некоторых из 416 жителей этого города – девять из них дети – которых расстреляли русские, пытаясь напугать остальных. Посмотрите на фотографии их трупов, с завязанными за спинами руками, оставленными на улице гнить или на поедание собаками...

Попробуйте встретиться с умоляющими глазами людей, которые извлекли из-под завалов 162 трупа и искали 28, чьи останки так и не были найдены. Посмотрите на тех храбрых украинцев и ответьте мне на вопрос: чего мы, черт возьми, ждем?" - написал Джонсон.

Детали

Он предупредил, что россия планирует новое "контрударное" наступление, которое нужно предупредить, "удваивая или утраивая" помощь Киеву. Джонсон призвал предоставить Украине артиллерию большой дальности, самолёты, бронемашины и танки, чтобы удержать деоккупированные территории и освободить новые.

"Украинцам нужны сотни танков, и они должны получить их от американцев, немцев, поляков и многих других. Где западному миру сейчас нужно разместить эти танки? Для охраны Северного Рейна-Вестфалии? Защиты Теннесси? Перемещения по деревням Уилтшира?", - написал бывший премьер.

Напомним

Борис Джонсон в статье для британского издания Daily Mail также призвал принять Украину в НАТО. Он опроверг опасения некоторых западных политиков относительно того, что вступление страны в Альянс может вызвать эскалацию конфликта.