Члени однієї з ДВК Вінниччини сфальсифікували результати голосування, відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На виборчій дільниці у селі Юрківці на Вінничині члени комісії сфальсифікували результати голосування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Так, 26 жовтня до Могилів-Подільського відділу поліції надійшло повідомлення, що на виборчій дільниці у селі Юрківці члени комісії сфальсифікували результати голосування.
"За словами начальника Могилів-Подільської поліції, під час перевірки цієї інформації попередньо слідством встановлено, що представники дільничної виборчої комісії до територіальної комісії здали підроблений протокол підрахунку голосів", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що наразі слідством розпочато кримінальне провадження за ст. 158-3 Кримінального кодексу України (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців).
Нагадаємо, на Полтавщині відкрили провадження щодо фальсифікацій на одній з виборчих дільниць.