Члены одной из УИК Винницкой области сфальсифицировали результаты голосования, открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На избирательном участке в селе Юрковцы в Винницкой области члены комиссии сфальсифицировали результаты голосования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Так, 26 октября в Могилев-Подольский отдел полиции поступило сообщение, что на избирательном участке в селе Юрковцы члены комиссии сфальсифицировали результаты голосования.
"По словам начальника Могилев-Подольской полиции, во время проверки этой информации предварительно следствием установлено, что представители участковой избирательной комиссии в территориальную комиссию сдали поддельный протокол подсчета голосов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас следствием начато уголовное производство по ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей).
Напомним, в Полтавской области открыли производство относительно фальсификаций на одном из избирательных участков.