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Член ЄЦБ підтримав конфіскацію 200 млрд євро російських активів - Politico

Київ • УНН

 • 22698 перегляди

Мартінш Казакс, президент Банку Латвії та член Ради керуючих ЄЦБ, підтримав ідею конфіскації заморожених активів рф в Euroclear. Він назвав це життєздатним варіантом допомоги Україні.

Член ЄЦБ підтримав конфіскацію 200 млрд євро російських активів - Politico

Ідею конфіскувати майже 200 млрд євро активів банку росії, які перебувають у європейському депозитарії Euroclear, публічно підтримав член Ради керуючих Європейського центрального банку - президент Банку Латвії Мартінш Казакс, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Європейські політики, які зазнають гострої нестачі готівки і вже обтяжені тягарем боргів, тепер розмірковують, чи варто конфіскувати близько 200 млрд євро з резервів російського центрального банку, які наразі заморожені в Бельгії і використовуються як забезпечення кредиту обсягом 50 млрд євро від країн G7 Україні.

ЄЦБ, що базується у Франкфурті, традиційно застерігає від будь-яких більш агресивних дій, заявляючи, що це може завдати шкоди становищу євро на світових фінансових ринках.

"Але у п'ятницю Мартінш Казакс, керуючий Банком Латвії, був першим членом Ради керуючих ЄЦБ, який схвалив крок щодо прямої конфіскації (seizure)", заявивши Politico, що це "життєздатний варіант допомоги Україні в її боротьбі за свободу та проти агресії".

Коментарі, вочевидь, з боку країни, яка знаходиться на лінії фронту Європи з росією, як пише видання, "є визнанням того, що необхідні радикальніші дії, навіть ціною відправки чергового шоку на світові ринки". Вони, як вказано, "натякають, що реальність, що швидко змінюється, на місцях може призвести до нового консенсусу у Франкфурті".

"Окрім Казакса, посадовці інших центральних банків країн Балтії також приватно підтримують пряму конфіскацію (seizure), навіть якщо їх офіційна позиція відрізняється", сказала одна людина, знайома з цим питанням. Ані центральні банки Естонії, ані Литви не відповіли на запит про коментар.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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