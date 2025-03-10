Член ЕЦБ поддержал конфискацию 200 млрд евро российских активов - Politico
Киев • УНН
Мартінш Казакс, президент Банка Латвії и член Совета управляющих ЕЦБ, поддержал идею конфискации замороженных активов рф в Euroclear. Он назвал это жизнеспособным вариантом помощи Украине.
Идею конфисковать почти 200 миллиардов евро активов банка россии, которые находятся в европейском депозитарии Euroclear, публично поддержал член Совета управляющих Европейского центрального банка - президент Банка Латвии Мартинш Казакс, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Европейские политики, которые испытывают острую нехватку наличных и уже обременены бременем долгов, теперь размышляют, стоит ли конфисковать около 200 миллиардов евро из резервов российского центрального банка, которые в настоящее время заморожены в Бельгии и используются в качестве обеспечения кредита в размере 50 миллиардов евро от стран G7 Украине.
ЕЦБ, базирующийся во Франкфурте, традиционно предостерегает от любых более агрессивных действий, заявляя, что это может нанести ущерб положению евро на мировых финансовых рынках.
"Но в пятницу Мартинш Казакс, управляющий Банком Латвии, был первым членом Совета управляющих ЕЦБ, который одобрил шаг по прямой конфискации (seizure)", заявив Politico, что это "жизнеспособный вариант помощи Украине в ее борьбе за свободу и против агрессии".
Комментарии, очевидно, со стороны страны, которая находится на линии фронта Европы с россией, как пишет издание, "являются признанием того, что необходимы более радикальные действия, даже ценой отправки очередного шока на мировые рынки". Они, как указано, "намекают, что реальность, быстро меняющаяся на местах, может привести к новому консенсусу во Франкфурте".
"Кроме Казакса, должностные лица других центральных банков стран Балтии также приватно поддерживают прямую конфискацию (seizure), даже если их официальная позиция отличается", сказал один человек, знакомый с этим вопросом. Ни центральные банки Эстонии, ни Литвы не ответили на запрос о комментарии.
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