Член ДВК постане перед судом за повторне використання виборчого бюлетеня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. На Донечинні прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жінки, яка будучи членом дільничної виборчої комісії під час проведення позачергових виборів народних депутатів України, незаконно отримала виборчі бюлетені для голосування більше ніж один раз. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужба прокуратури Донецької області.
“На теперішній час обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні прокуратурою погоджено та скеровано на розгляд суду”, — йдеться в повідомленні.
Також, зазначається, що у ході досудового розслідування встановлено, що 21 липня 46-річна жінка, перебуваючи на території дільничної виборчої комісії Покровська та будучи членом виборчої комісії, виконувала обов’язки щодо видачі бюлетенів виборцям, достовірно знаючи про вимоги ч.1 ст. 8 та ч. 3, 5 ст. 85 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, надала собі, не будучи виборцем зазначеної виборчої дільниці, два бюлетені для голосування від імені громадянина, який на час проведення виборів знаходився за межами України, про що зробила відповідні записи в контрольних талонах до вказаних виборчих бюлетенів.
Нагадаємо, на Закарпатті прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно голови місцевої ДВК, яка незаконно видала бюлетень для голосування.