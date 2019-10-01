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Член УИК предстанет перед судом за повторное использование избирательного бюллетеня

Киев • УНН

 • 12219 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Донецкой области прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая будучи членом участковой избирательной комиссии во время проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, незаконно получила избирательные бюллетени для голосования более чем один раз. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба прокуратуры Донецкой области.

Член УИК предстанет перед судом за повторное использование избирательного бюллетеня

"В настоящее время обвинительный акт в указанном уголовном производстве прокуратурой согласовано и направлено на рассмотрение суда", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что 21 июля 46-летняя женщина, находясь на территории участковой избирательной комиссии Покровска и будучи членом избирательной комиссии, исполняла обязанности по выдаче бюллетеней избирателям, зная о требованиях ч.1 ст. 8 и ч. 3, 5 ст. 85 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", предоставила себе, не будучи избирателем указанной избирательного участка, два бюллетеня для голосования от имени гражданина, который на время проведения выборов находился за пределами Украины, о чем сделала соответствующие записи в контрольных талонах к указанным избирательным бюллетеням.

Напомним, на Закарпатье прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении главы местной УИК, которая незаконно выдала бюллетень для голосования.

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