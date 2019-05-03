До суду передали справу щодо голови ДВК, яка незаконно видала бюлетень для голосування

"За процесуального керівництва Тячівської місцевої прокуратури слідчим відділом Тячівського ВП ГУНП у Закарпатській області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення виборчого законодавства на чергових виборах Президента України, які відбулись 21 квітня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Як встановлено в ході досудового розслідування, голова однієї з місцевих виборчих дільниць 71 виборчого округу під час проведення 2-го туру чергових виборів Президента України, що пройшли 21 квітня 2019 року, незаконно видала виборчий бюлетень для голосування місцевому мешканцю, якого не було у списку виборців на даній дільниці, повідомив перший заступник керівника Тячівської місцевої прокуратури Олександр Фістер", - йдеться в повідомленні.



"Закарпатець, отримавши вказаний бюлетень, розписався у контрольному талоні, проголосував, вкинув бюлетень до однієї з скриньок для голосування і покинув територію дільниці, не підозрюючи, що в списках для голосування його немає", - зазначається в повідомленні.



Дії голови ДВК кваліфіковані за ч.2 ст. 158-1 КК України, тобто незаконне надання бюлетеня для голосування членом виборчої комісії. Також, їй загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.



Нагадаємо, на Закарпатті на одній з виборчій дільниць чоловік намагався незаконно проголосувати.