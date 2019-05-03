В суд передали дело в отношении председателя УИК, которая незаконно выдала бюллетень для голосования

"Под процессуальным руководством Тячевской местной прокуратуры следственным отделом Тячевского ОП ГУНП в Закарпатской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения избирательного законодательства на очередных выборах Президента Украины, которые состоялись 21 апреля 2019", - говорится в сообщении.

Как установлено в ходе предварительного расследования, глава одного из местных избирательных участков 71 избирательного округа во время проведения 2-го тура очередных выборов Президента Украины, прошедших 21 апреля 2019, незаконно выдала избирательный бюллетень для голосования местному жителю, которого не было в списке избирателей на данном участке, сообщил первый заместитель руководителя Тячевской местной прокуратуры Александр Фистер", - говорится в сообщении.



"Закарпатец, получив указанный бюллетень, расписался в контрольном талоне, проголосовал, бросил бюллетень в одну из урн для голосования и покинул территорию участка, не подозревая, что в списках для голосования его нет", - отмечается в сообщении.



Действия председателя УИК квалифицированы по ч.2 ст. 158-1 УК Украины, то есть незаконное предоставление бюллетеня для голосования членом избирательной комиссии. Также, ей грозит от 5 до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.



Напомним, в Закарпатье на одном из избирательных участков мужчина пытался незаконно проголосовать.