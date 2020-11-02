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Член дільничної виборчої комісії постане перед судом через підозру у приховуванні виборчих бюлетенів

Член дільничної виборчої комісії постане перед судом через підозру у приховуванні виборчих бюлетенів

Київ • УНН

 • 9451 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Смілі прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно члена дільничної виборчої комісії, яка приховала виборчі бюлетені. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Черкаської обласної прокуратури.

“Смілянською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно члена дільничної виборчої комісії виборчої дільниці з проведення місцевих виборів, яка розташована у місті Сміла, за фактом приховування виборчих бюлетенів (ч. 3 ст. 158-1 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 61-річна жителька міста Сміла, будучи членом дільничної виборчої комісії на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, у день голосування отримала для видачі виборцям визначену кількість бюлетенів для голосування, а у подальшому, після завершення голосування, маючи умисел на приховування невикористаних виборчих бюлетенів, котрі перебували в її розпорядженні, не здала їх у визначеному порядку, а таємно перенесла частину виборчих бюлетенів в кількості понад 100 штук за межі виборчої дільниці.

Нагадаємо, члени однієї з ДВК Вінниччини сфальсифікували результати голосування, відкрито провадження.

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