Член дільничної виборчої комісії постане перед судом через підозру у приховуванні виборчих бюлетенів

“Смілянською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно члена дільничної виборчої комісії виборчої дільниці з проведення місцевих виборів, яка розташована у місті Сміла, за фактом приховування виборчих бюлетенів (ч. 3 ст. 158-1 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 61-річна жителька міста Сміла, будучи членом дільничної виборчої комісії на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, у день голосування отримала для видачі виборцям визначену кількість бюлетенів для голосування, а у подальшому, після завершення голосування, маючи умисел на приховування невикористаних виборчих бюлетенів, котрі перебували в її розпорядженні, не здала їх у визначеному порядку, а таємно перенесла частину виборчих бюлетенів в кількості понад 100 штук за межі виборчої дільниці.

Нагадаємо, члени однієї з ДВК Вінниччини сфальсифікували результати голосування, відкрито провадження.