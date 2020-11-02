Член участковой избирательной комиссии предстанет перед судом по подозрению в сокрытии избирательных бюллетеней

"Смелянской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении члена участковой избирательной комиссии избирательного участка по проведению местных выборов, которая расположена в городе Смела, по факту сокрытия избирательных бюллетеней (ч. 3 ст. 158-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 61-летняя жительница города Смела, будучи членом участковой избирательной комиссии на местных выборах 25 октября 2020 года, в день голосования получила для выдачи избирателям определенное количество бюллетеней для голосования, а в дальнейшем, после завершения голосования, имея умысел на сокрытие неиспользованных избирательных бюллетеней, находившихся в ее распоряжении, не сдала их в определенном порядке, а тайно перенесла часть избирательных бюллетеней в количестве более 100 штук за пределы избирательного участка.

Напомним, члены одной из УИК Винницкой области сфальсифицировали результаты голосования, открыто производство.