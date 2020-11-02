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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 30662 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Член участковой избирательной комиссии предстанет перед судом по подозрению в сокрытии избирательных бюллетеней

Член участковой избирательной комиссии предстанет перед судом по подозрению в сокрытии избирательных бюллетеней

Киев  •  УНН

 • 9448 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Смеле прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении члена участковой избирательной комиссии, которая скрыла избирательные бюллетени. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черкасской областной прокуратуры.

"Смелянской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении члена участковой избирательной комиссии избирательного участка по проведению местных выборов, которая расположена в городе Смела, по факту сокрытия избирательных бюллетеней (ч. 3 ст. 158-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 61-летняя жительница города Смела, будучи членом участковой избирательной комиссии на местных выборах 25 октября 2020 года, в день голосования получила для выдачи избирателям определенное количество бюллетеней для голосования, а в дальнейшем, после завершения голосования, имея умысел на сокрытие неиспользованных избирательных бюллетеней, находившихся в ее распоряжении, не сдала их в определенном порядке, а тайно перенесла часть избирательных бюллетеней в количестве более 100 штук за пределы избирательного участка.

Напомним, члены одной из УИК Винницкой области сфальсифицировали результаты голосования, открыто производство.

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