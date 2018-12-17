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MIM-104 Patriot

Чистий прибуток банків стане рекордним з 2008 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Банківський сектор отримає рекордний прибуток у 2018 році. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому на сайті Національного банку України, передає УНН.

Чистий прибуток банків стане рекордним з 2008 року

“Очікується, що фінансовий результат буде позитивним і за результатами цілого року. У 2018 році чистий прибуток сектору стане рекордним за понад 10 років”, — зазначається у звіті.

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Значне зниження відрахувань до резервів — головний фактор прибутковості. Загалом за 10 місяців вони становили близько 21 млрд грн, що на чверть менше, ніж торік і є найнижчим значенням з 2012 року.

“За 10 місяців прибуток сектору становив 14,8 млрд грн. Прибутковими були банки, на які припадає 92% чистих активів сектору. Їхній сумарний фінансовий результат становив 26,2 млрд грн”, — наголосили в НБУ.

Збитки зафіксовано у 15 із 79 фінустанов. “ВТБ-банк” та “Сбербанк” мали майже 80% загального збитку, бо доформовували резерви під кредитні операції.

У 2018 році в середньому по сектору рентабельність капіталу перевищила 10%. За 10 місяців 14 банків, на які припадає 43,7% активів сектору, мали рентабельність понад 30%. Переважно це дочірні установи іноземних банківських груп. Серед державних банків лише “Приватбанк” мав високу рентабельність капіталу 31%, у решти значення показника ROE (return on equity) було в діапазоні 0,5‒12,5%.

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Нагадаємо, за даними НБУ, загальні втрати економіки від банківської кризи 2014-2017 років в цілому становлять 38% ВВП.

Зазначимо, що з 2008 року банківський сектор пережив “каскад криз”. Так, глобальна фінансова криза почалась з банкрутства Lehman Brothers 15 вересня 2008 року.

У 2009 році криза набула світового характеру і почала проявлятися у сировинній рецесії, зниженні попиту і зростанні безробіття.

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