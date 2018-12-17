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Чистая прибыль банков станет рекордной с 2008 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Банковский сектор получит рекордную прибыль в 2018 году. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, обнародованном на сайте Национального банка Украины, передает УНН.

Чистая прибыль банков станет рекордной с 2008 года

“Ожидается, что финансовый результат будет положительным и по результатам всего года. В 2018 году чистая прибыль сектора станет рекордной за более, чем 10 лет”, - отмечается в отчете.

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Значительное снижение отчислений в резервы — главный фактор прибыльности. Всего за 10 месяцев они составили около 21 млрд грн, что на четверть меньше, чем в прошлом году и является самым низким значением с 2012 года.

“За 10 месяцев прибыль сектора составил 14,8 млрд грн. Прибыльными были банки, на которые приходится 92% чистых активов сектора. Их суммарный финансовый результат составил 26,2 млрд грн”, - отметили в НБУ.

Убытки зафиксированы в 15 из 79 банков. “ВТБ-банк” и “Сбербанк” имели почти 80% общего ущерба, так доформировывали резервы под кредитные операции.

В 2018 году в среднем по сектору рентабельность капитала превысила 10%. За 10 месяцев 14 банков, на которые приходится 43,7% активов сектора, имели рентабельность более 30%. Преимущественно это дочерние учреждения иностранных банковских групп. Среди государственных банков только “Приватбанк” имел высокую рентабельность капитала 31%, в остальных значение показателя ROE (return on equity) было в диапазоне 0,5-12,5%.

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Напомним, по данным НБУ, общие потери экономики от банковского кризиса 2014-2017 годов в целом составляют 38% ВВП.

Отметим, что с 2008 года банковский сектор пережил “каскад кризисов”. Так, глобальный финансовый кризис начался с банкротства Lehman Brothers 15 сентября 2008 года.

В 2009 году кризис приобрел мировой характер и начала проявляться в сырьевой рецессии, снижении спроса и росте безработицы.

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