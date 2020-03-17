Чісора про мету в бою з Усиком: хочу нокаутувати його, тільки тоді я стану щасливим
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Суперник Олександра Усика по майбутньому двобою в Лондоні – Дерек Чісора, заявив про бажання нокаутувати українця, інформує УНН з посиланням на Twitter "Sky Sport Boxing".
“Мій настрій на цей бій: взяти, що є у Усика і зробити моїм. Бажано, дуже швидко. Я хочу увійти в його „дім“ і взяти його силою. Це те, що я маю намір зробити. Але якщо він нокаутує мене — що поробиш. Однак я збираюся нокаутувати його, тільки тоді я буду щасливим”, — зізнався Чісора.
Відзначимо, що бій Усик — Чісора відбудеться 23 травня в Лондоні.
Нагадаємо, що промоутер Усика назвав найбільшим викликом майбутнє протистояння підопічного з Чісорою.