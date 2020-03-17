Чисора о цели в бою с Усиком: хочу нокаутировать его, только тогда я стану счастливым
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Соперник Александра Усика по предстоящему поединку в Лондоне - Дерек Чисора заявил о желании нокаутировать украинца, информирует УНН со ссылкой на Twitter "Sky Sport Boxing".
“Мой настрой на этот бой: взять, то что есть у Усика и сделать моим. Желательно, очень быстро. Я хочу войти в его „дом“ и взять его силой. Это то, что я намерен сделать. Но если он нокаутирует меня — что поделаешь. Однако я собираюсь нокаутировать его, только тогда я буду счастлив”, — признался Чисора.
Отметим, что бой Усик — Чисора состоится 23 мая в Лондоне.
Напомним, что промоутер Усика назвал самым большим вызовом будущее противостояние подопечного с Чисорой.