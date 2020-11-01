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Чісора назвав себе переможцем у поєдинку з Усиком

Чісора назвав себе переможцем у поєдинку з Усиком

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Британський суперважковаговик Дерек Чісора не вважає, що програв бій проти українця Олександра Усика, передає УНН з посиланням на “Sky Sports”.

Британець має стовідсоткову впевненість в своєму рішенні.

“Відчуваю себе чудово. Я виграв цей бій — 100 відсотків. Судді вирішили по-іншому, і я дуже розчарований, спустошений. Я збільшував темп. Я віддав Усику всього пару раундів. У суперважкій вазі потрібно битися, а не боксувати”, — зізнався Чісора.

Варто відзначити, що Чісора зазнав десятої поразки в кар’єрі. До цього моменту він востаннє програвав у 2018 році нокаутом від Ділліана Вайта.

Нагадаємо, що за суддівськими записками перемогу Усику віддали з результатом 117:112, 115:113, 115:113.

Українські Національні Новини

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