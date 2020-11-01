Чисора назвал себя победителем в поединке с Усиком
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Британский супертяжеловес Дерек Чисора не считает, что проиграл бой против украинца Александра Усика, передает УНН со ссылкой на “Sky Sports”.
Британец имеет стопроцентную уверенность в своем решении.
“Чувствую себя прекрасно. Я выиграл этот бой — 100 процентов. Судьи решили по-другому, и я очень разочарован, опустошен. Я увеличивал темп. Я отдал Усику всего пару раундов. В супертяжелом весе нужно драться, а не боксировать”, — признался Чисора.
Стоит отметить, что Чисора потерпел 10-е поражение в карьере. До этого момента он в последний раз проигрывал в 2018 году нокаутом от Диллиана Уайта.
Напомним, что по судейским запискам победу Усику отдали с результатом 117:112, 115:113, 115:113.