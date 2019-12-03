Чищення зубів не менше трьох разів на добу на 10% знижує ризик серцевих захворювань - вчені

Згідно з попередніми дослідженнями, в організмі людей, які недостатньо добре чистять зуби, може початися запалення — через бактерії, які потрапляють в кров з порожнини рота. Це запалення може стати причиною серцевої недостатності або миготливої аритмії — найбільш поширеного порушення ритму серця. Корейські вчені вирішили перевірити, як саме пов’язані ці два фактори, на основі історій хвороби більш ніж 160 тисяч осіб у віці від 40 до 79 років.

В середньому вчені відстежували стан учасників дослідження протягом 10 років. За цей час приблизно у 3% розвивалася миготлива аритмія, у 5% — серцева недостатність. Вчені встановили, що серед цих людей на 10-12% частіше зустрічалися люди, які чистили зуби 1-2 рази на добу або рідше. У більш здорової — в серцевому відношенні — групі виявилися ті, хто займався такою гігієною не рідше 3 разів на день.

Встановивши таку залежність, автори дослідження, проте, не стали рекомендувати частіше чистити зуби в якості для профілактики миготливої аритмії і серцевої недостатності. Вони вважають, що в цьому випадку потрібні додаткові дослідження, в тому числі і щодо того, на що впливає занадто часта чистка зубів.

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