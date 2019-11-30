Ізраїльські вчені створили кишкову паличку, яка харчується вуглекислим газом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Дослідники з ізраїльського Інституту Вейцмана створили кишкову паличку, яка здатна споживати вуглекислий газ та перетворювати його на органічні речовини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Science Daily.
Спочатку команда вчених відредагувала гени кишкової палички, а потім додала ген бактерій, що отримують енергію з повітря. Бактерії харчувалися цукром та необмеженою кількістю вуглекислого газу. Новим створеним бактеріям поступово зменшували дозу цукру. Приблизно за 200 днів деякі кишкові палички повністю перейшли на харчування СО2.
Зараз бактерії використовують для виробництва антибіотиків і палива, але для цього їм потрібно вживати велику кількість цукру у вигляді кукурудзяного сиропу. Створений в лабораторії штам кишкової палички можна буде використовувати для створення біопалива з нижчим рівнем викидів, ніж нинішні методи виробництва.
"Це дослідження показує перспективу використання штучних бактерій для перетворення відхідних продуктів у паливо та продукти харчування", — зазначили науковці.
Нагадаємо, Ізраїль проведе серію наукових експериментів у космосі в співпраці з європейцями.