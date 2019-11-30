Израильские ученые создали кишечную палочку, которая питается углекислым газом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Исследователи из израильского Института Вейцмана создали кишечную палочку, которая способна потреблять углекислый газ и превращать его в органические вещества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Science Daily.
Сначала команда ученых отредактировала гены кишечной палочки, а потом добавила ген бактерий, которые получают энергию из воздуха. Бактерии питались сахаром и неограниченным количеством углекислого газа. Новым созданным бактериям постепенно уменьшали дозу сахара. Примерно за 200 дней некоторые кишечные палочки полностью перешли на питание СО2.
Сейчас бактерии используют для производства антибиотиков и топлива, но для этого им нужно употреблять большое количество сахара в виде кукурузного сиропа. Созданный в лаборатории штамм кишечной палочки можно будет использовать для создания биотоплива с более низким уровнем выбросов, чем нынешние методы производства.
"Это исследование показывает перспективу использования искусственных бактерий для преобразования отходящих продуктов в топливо и продукты питания", - отметили ученые.
Напомним, Израиль проведет серию научных экспериментов в космосе в сотрудничестве с европейцами.