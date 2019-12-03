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Чистка зубов не менее трех раз в сутки на 10% снижает риск сердечных заболеваний - ученые

Чистка зубов не менее трех раз в сутки на 10% снижает риск сердечных заболеваний - ученые

Киев  •  УНН

 • 13325 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Корейские ученые выяснили, что чистка зубов не менее трех раз в сутки на 10% снижает риск возникновения сердечных заболеваний. Свои выводы они опубликовали в European Journal of Preventive Cardiology, пишет УНН со ссылкой на соответствующий материал.

Согласно предыдущим исследованиям, в организме людей, которые недостаточно хорошо чистят зубы, может начаться воспаление — из-за бактерий, которые попадают в кровь из полости рта. Это воспаление может стать причиной сердечной недостаточности или мерцательной аритмии — наиболее распространенного нарушения ритма сердца. Корейские ученые решили проверить, как именно связаны эти два фактора, на основе историй болезни более чем 160 тысяч человек в возрасте от 40 до 79 лет.

В среднем ученые отслеживали состояние участников исследования в течение 10 лет. За это время примерно у 3% развивалась мерцательная аритмия, у 5% — сердечная недостаточность. Ученые установили, что среди этих людей на 10-12% чаще встречались люди, которые чистили зубы 1-2 раза в сутки или реже. В более здоровой — в сердечном отношении — группе оказались те, кто занимался такой гигиеной не реже 3 раз в день.

Установив такую зависимость, авторы исследования, тем не менее, не стали рекомендовать чаще чистить зубы в качестве для профилактики мерцательной аритмии и сердечной недостаточности. Они считают, что в этом случае нужны дополнительные исследования, в том числе и относительно того, на что влияет слишком частая чистка зубов.

Как писал УНН, израильские ученые создали кишечную палочку, которая питается углекислым газом.

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