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Чиновник охорони здоров'я Китаю накинувся із критикою на ВООЗ

Чиновник охорони здоров'я Китаю накинувся із критикою на ВООЗ

Київ • УНН

 • 1799821 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Китайський чиновник охорони здоров'я захищав спроби його країни пошуків джерела вірусу COVID-19 і обрушився із критикою на Всесвітню організацію охорони здоров'я після того, як її лідер заявив, що Пекін мав поділитися інформацією. Про це УНН пише з посиланням на Associated Press.

Деталі

Коментарі ВООЗ були «образливими та неповажними», заявив директор Китайського центру з контролю та профілактики захворювань Шень Хунбін. Він звинуватив ВООЗ у «спробі зганьбити Китай» і сказав, що їй слід уникати «політизації COVID-19».

Генеральний директор глобального органу охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив 17 березня, що нещодавно розкритий генетичний матеріал, зібраний в Ухані «мав бути передано три роки тому».

«Як відповідальна країна і як вчені ми завжди активно ділилися результатами досліджень із вченими всього світу», - сказав Шен на пресконференції.

Шен додав, що вчені досліджували можливість витоку з лабораторії і «повністю поділилися нашими дослідженнями та даними без приховування чи застереження».

Шен сказав, що джерело COVID-19 ще потрібно знайти, але він зазначив, що знадобилися роки, щоб ідентифікувати вірус СНІДу, і його походження досі неясно.

«Деякі сили і діячі, які підбурюють і беруть участь у політизації питання простежуваності і намагаються очорнити Китай, не повинні вважати, що бачення наукової спільноти в усьому світі буде засліплене їх незграбними маніпуляціями», - сказав Шен.

Доповнення

Походження COVID-19 досі обговорюється та є предметом запеклих політичних суперечок. Багато вчених вважають, що він перейшов від тварин до людей на ринку в Ухані, але в місті також є лабораторії, зокрема найкраще в Китаї підприємство зі збирання вірусів. Це викликало припущення, що COVID-19 міг просочитися із одного з них.

Генетичний матеріал, на який посилається ВООЗ, нещодавно був завантажений у глобальну базу даних, але зібраний у 2020 році на ринку в Ухані, де продавалися дикі тварини.

За словами вчених, зразки показують, що ДНК єнотовидних собак змішалася з вірусом. Вони кажуть, що це додає доказів гіпотези про те, що COVID-19 походить від тварин, а не з лабораторії, але не вирішує питання про те, звідки він узявся.

Інформація була видалена китайськими офіційними особами з бази даних після того, як іноземні вчені звернулися до CDC з проханням про це, але вона була скопійована французьким експертом та передана дослідникам за межами Китаю.

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