Китай володіє ключем до розуміння походження COVID-19 – голова ВООЗ

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"Без повного доступу до інформації, яка є у Китаю, ви не можете сказати те чи інше", - сказав генеральний директор Тедрос Адханом Гебрейєсус у відповідь на питання про походження коронавірусу.

"Усі гіпотези на столі. Це позиція ВООЗ, і саме тому ми просимо Китай співпрацювати у цьому. Якщо вони це зроблять, ми дізнаємося, що сталося і як це почалося", - сказав він.

Що передувало

COVID-19 був уперше виявлений у китайському місті Ухань у грудні 2019 року, а потім поширився по всьому світу, вбивши майже 7 мільйонів людей.

Дані про перші дні пандемії були коротко завантажені китайськими вченими в міжнародну базу даних минулого місяця. Вони включають генетичні послідовності, виявлені у більш ніж 1000 пробах навколишнього середовища та тварин, взятих у січні 2020 року на ринку морепродуктів Хуанань в Ухані.

Дані показали, що ДНК кількох видів тварин, включаючи єнотовидних собак, була присутня у зразках навколишнього середовища, які дали позитивний результат на SARS-CoV-2, вірус, що викликає COVID, що дозволяє припустити, що вони були найбільш вірогідними провідниками хвороби.

Однак у нерецензованому дослідженні, опублікованому журналом Nature цього тижня, вчені з Китайського центру контролю та профілактики захворювань оскаржили висновки міжнародної групи.

Вони вказали, що зразки не надали доказів того, що тварини дійсно були заражені. Їх також взяли через місяць після того, як на ринку вперше відбулася передача інфекції від людини до людини, тому навіть якщо б вони були COVID-позитивними, тварини могли заразитися вірусом від людей.

Експерт ВООЗ з реагування на COVID-19 Марія Ван Керкхове, сказала, що остання китайська інформація дає деякі "підказки" про походження, але не дає відповідей.

ВООЗ також запросила у Сполучених Штатів вихідні дані, що лежать в основі нещодавнього дослідження Міністерства енергетики США, в якому передбачається, що витік із лабораторії в Китаї, ймовірно, викликав пандемію COVID-19, додала вона.