Китай обладает ключом к пониманию происхождения COVID-19 - глава ВОЗ

ukru
09:19 • 33738 просмотра

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

08:24 • 70264 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 87266 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 113129 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 100951 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 122562 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 119213 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108355 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102317 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113258 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 83628 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 103344 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 112256 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 68364 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 80656 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 188470 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 219018 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 159075 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 165317 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 201504 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 8212 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 102242 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 111140 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 127382 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 162592 просмотра
Актуальное
Китай обладает ключом к пониманию происхождения COVID-19 - глава ВОЗ

Китай обладает ключом к пониманию происхождения COVID-19 - глава ВОЗ

Киев • УНН

 • 1491347 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Глава Всемирной организации здравоохранения призвал Китай поделиться своей информацией о происхождении COVID-19, заявив, что до тех пор, пока это не произошло, все гипотезы остаются на столе, спустя более трех лет после первого появления вируса. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Без полного доступа к информации, которая есть у Китая, вы не можете сказать то или иное", - сказал генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус в ответ на вопрос о происхождении коронавируса.

"Все гипотезы на столе. Это позиция ВОЗ, и именно поэтому мы просим Китай сотрудничать в этом. Если они это сделают, мы узнаем, что произошло и как это началось", - сказал он.

Что предшествовало

COVID-19 был впервые обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а затем распространился по всему миру, убив почти 7 миллионов человек.

Данные о первых днях пандемии были кратко загружены китайскими учеными в международную базу данных в прошлом месяце. Они включают генетические последовательности, обнаруженные в более чем 1000 пробах окружающей среды и животных, взятых в январе 2020 года на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане.

Данные показали, что ДНК нескольких видов животных, включая енотовидных собак, присутствовала в образцах окружающей среды, которые дали положительный результат на SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID, что позволяет предположить, что они были наиболее вероятными переносчиками болезни.

Однако в не рецензированном исследовании, опубликованному журналом Nature на этой неделе, ученые из Китайского центра контроля и профилактики заболеваний оспорили выводы международной группы.

Они указали, что образцы не предоставили доказательств того, что животные действительно были заражены. Их также взяли через месяц после того, как на рынке впервые произошла передача инфекции от человека к человеку, поэтому даже если бы они были COVID-положительными, животные могли заразиться вирусом от людей.

Эксперт ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове, сказала, что последняя китайская информация дает некоторые "подсказки" о происхождении, но не дает ответов.

ВОЗ также запросила у Соединенных Штатов исходные данные, лежащие в основе недавнего исследования Министерства энергетики США, в котором предполагается, что утечка из лаборатории в Китае, вероятно, вызвала пандемию COVID-19, добавила она.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы