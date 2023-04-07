Китай обладает ключом к пониманию происхождения COVID-19 - глава ВОЗ

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"Без полного доступа к информации, которая есть у Китая, вы не можете сказать то или иное", - сказал генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус в ответ на вопрос о происхождении коронавируса.

"Все гипотезы на столе. Это позиция ВОЗ, и именно поэтому мы просим Китай сотрудничать в этом. Если они это сделают, мы узнаем, что произошло и как это началось", - сказал он.

Что предшествовало

COVID-19 был впервые обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а затем распространился по всему миру, убив почти 7 миллионов человек.

Данные о первых днях пандемии были кратко загружены китайскими учеными в международную базу данных в прошлом месяце. Они включают генетические последовательности, обнаруженные в более чем 1000 пробах окружающей среды и животных, взятых в январе 2020 года на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане.

Данные показали, что ДНК нескольких видов животных, включая енотовидных собак, присутствовала в образцах окружающей среды, которые дали положительный результат на SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID, что позволяет предположить, что они были наиболее вероятными переносчиками болезни.

Однако в не рецензированном исследовании, опубликованному журналом Nature на этой неделе, ученые из Китайского центра контроля и профилактики заболеваний оспорили выводы международной группы.

Они указали, что образцы не предоставили доказательств того, что животные действительно были заражены. Их также взяли через месяц после того, как на рынке впервые произошла передача инфекции от человека к человеку, поэтому даже если бы они были COVID-положительными, животные могли заразиться вирусом от людей.

Эксперт ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове, сказала, что последняя китайская информация дает некоторые "подсказки" о происхождении, но не дает ответов.

ВОЗ также запросила у Соединенных Штатов исходные данные, лежащие в основе недавнего исследования Министерства энергетики США, в котором предполагается, что утечка из лаборатории в Китае, вероятно, вызвала пандемию COVID-19, добавила она.